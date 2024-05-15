Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Взрыв станет видно из космоса: военкор Коц предупредил Финляндию о страшных последствиях затеи с тротиловым заводом

В личном блоге в Telegram военный корреспондент Александр Коц выразил мнение о возможной цели потенциального нападения.

скриншот

Подписаться в Telegram

В личном блоге в Telegram военный корреспондент Александр Коц выразил мнение о возможной цели потенциального нападения. По его мнению, если Финляндия все-таки решит построить завод по производству тротила, это может привести к взрыву, видимому даже из космоса.

Это предостережение последовало за заявлением министра обороны Финляндии о необходимости строительства нового завода по производству тротила. Согласно финскому изданию Yle, местные власти объясняют, что такой завод необходим из-за дефицита взрывчатки в Европе и на востоке Украины. В настоящее время в ЕС тротил производится только в Польше, и существующее предприятие не справляется с производственной нагрузкой и поставками.

Российский обозреватель предупредил, что НАТО и ЕС могут отговорить своих партнеров от строительства завода в стране, расположенной рядом с двумя флотами, вооруженными дальнобойными ракетами "Калибр" и "Циркон".

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Интересное в Казани

6 часов назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

что делать если соседи разводят тараканов

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

контраварийная подготовка водителей санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В РТ нашли новый способ мошенничества через Wi-Fi

Новости Татарстана

8 часов назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

22 часа назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Казани

день назад

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

Путин позвал Си Цзиньпиня в Казань
Новости Татарстана
6 часов назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

2 часа назад

В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания

Интересное в Казани

8 часов назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

Новости Татарстана

3 часа назад

Участники «Движения первых» из РТ летом могут полететь в Турцию

Новости Казани

3 часа назад

Стали известны послы Игр БРИКС в Казани
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
5 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

3 часа назад

Глава РТ провел встречу с представителями Катара

Новости Казани

4 часа назад

Москвичи займутся реконцепцией ТЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани открыли движение по улице Московской
Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани