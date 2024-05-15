В личном блоге в Telegram военный корреспондент Александр Коц выразил мнение о возможной цели потенциального нападения. По его мнению, если Финляндия все-таки решит построить завод по производству тротила, это может привести к взрыву, видимому даже из космоса.

Это предостережение последовало за заявлением министра обороны Финляндии о необходимости строительства нового завода по производству тротила. Согласно финскому изданию Yle, местные власти объясняют, что такой завод необходим из-за дефицита взрывчатки в Европе и на востоке Украины. В настоящее время в ЕС тротил производится только в Польше, и существующее предприятие не справляется с производственной нагрузкой и поставками.

Российский обозреватель предупредил, что НАТО и ЕС могут отговорить своих партнеров от строительства завода в стране, расположенной рядом с двумя флотами, вооруженными дальнобойными ракетами "Калибр" и "Циркон".