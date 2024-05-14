Мнение военного журналиста Александра Коца о потенциальной цели потенциального нападения было высказано в его личном блоге в Telegram-канале.

Он предположил, что Финляндия, если всё-таки решит построить завод по производству тротила, может столкнуться с возможным взрывом, который будет виден даже из космоса.

Это предостережение последовало за заявлениями министра обороны Финляндии о необходимости построить новый завод по производству тротила.

По информации финского издания Yle, местные власти объясняют, что такой завод необходим из-за дефицита взрывчатки в Европе и СВО на территории Украины. В настоящее время тротил производится только на территории Польши в ЕС, но существующее предприятие не справляется с поставками.

Российский наблюдатель предупредил, что НАТО и ЕС могут попытаться отговорить союзников от строительства завода в стране, которая расположена близко к двум флотам с более дальнобойными ракетами "Калибр" и "Циркон".