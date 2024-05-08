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Взрыв будет видно из космоса: военкор Коц предупредил Финляндию о жутких последствиях затеи с тротиловым заводом

В своем личном блоге в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц выразил опасения относительно возможных последствий потенциального нападения.

РБК

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В своем личном блоге в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц выразил опасения относительно возможных последствий потенциального нападения.

Он подчеркнул, что по его мнению, если Финляндия примет решение о строительстве завода по производству тротила, это может привести к возможному взрыву, который будет виден даже из космоса.

Предупреждение российского военкора последовало за заявлениями министра обороны Финляндии о необходимости создания нового завода по производству тротила.

По сообщению финского издания Yle, местные власти объясняют, что такой завод необходим из-за дефицита взрывчатых веществ в Европе и на территории Украины. В настоящее время тротил производится только в Польше, но существующее предприятие не справляется с поставками.

Российский наблюдатель предупредил, что НАТО и ЕС могут отговорить Финляндию от строительства завода на ее территории, которая расположена рядом с флотами, вооруженными более дальнобойными ракетами "Калибр" и "Циркон".

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