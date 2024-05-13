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Взрыв будет видно из космоса: военкор Коц предупредил Финляндию о страшных последствиях затеи с тротиловым заводом

В своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц выразил мнение о возможных последствиях планов Финляндии по строительству завода для производства тротила.

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В своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц выразил мнение о возможных последствиях планов Финляндии по строительству завода для производства тротила. Он сообщил о риске возможного взрыва, который, по его мнению, может быть виден даже из космоса.

Эти предположения российского журналиста появились после высказываний министра обороны Финляндии о необходимости возведения такого завода.

По сообщениям финского издания Yle, местные власти объясняют, что строительство завода важно из-за дефицита тротила в Европе и СВО, который становится особенно актуальным из-за ситуации в Украине. В настоящее время тротил производится только на польской территории, но существующее предприятие не справляется с поставками.

Журналист из России предостерегает о возможном влиянии на решение друзей Финляндии постройки завода стратегически значимого фактора, такого как близость к двум флотам с более дальнобойным вооружением, включая ракеты "Калибр" и "Циркон".

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