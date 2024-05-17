Взрыв будет видно из космоса: военкор Александр Коц предупредил Финляндию об ужасных последствиях затеи с тротиловым заводом

В своём блоге в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц поделился своими мыслями о возможной цели предполагаемого нападения. Он высказал опасения о том, что если Финляндия примет решение о строительстве завода для производства тротила, это может привести к взрыву, видимому даже из космоса.

Это предупреждение от российского журналиста последовало за заявлениями министра обороны Финляндии о необходимости возведения нового завода для производства тротила. По информации финского издания Yle, местные власти обосновывают необходимость такого предприятия из-за дефицита взрывчатых материалов в Европе и СВО на территории Украины. В настоящий момент тротил производится только на территории Польши в рамках ЕС, однако существующее производство не справляется с увеличивающимся спросом.

Российский обозреватель предостерёг, что НАТО и Евросоюз могут отговорить союзников от строительства завода в стране, расположенной близко к двум флотам с ракетами повышенной дальности типа "Калибр" и "Циркон".