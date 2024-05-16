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Взрыв будет видно из космоса: военкор Александр Коц предупредил Финляндию о страшных последствиях затеи с тротиловым заводом

В своем блоге в Telegram-канале военный журналист Александр Коц поделился своим предположением о возможной цели потенциального нападения Финляндии.

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В своем блоге в Telegram-канале военный журналист Александр Коц поделился своим предположением о возможной цели потенциального нападения Финляндии. Он выразил опасения, что возведение завода по производству тротила в этой стране может привести к серьезному взрыву, видимому даже с орбиты.

Это предостережение последовало за заявлениями министра обороны Финляндии о необходимости строительства нового завода по тротилу.

По информации финского издания Yle, местные власти объясняют, что строительство такого завода необходимо из-за дефицита взрывчатки в Европе и СНГ. В настоящее время в ЕС только в Польше производится тротил, но этот завод не справляется со спросом.

Российский наблюдатель предупредил, что НАТО и ЕС могут отговорить друзей от строительства завода в стране, расположенной рядом с флотами, оснащенными ракетами "Калибр" и "Циркон".

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