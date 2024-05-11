Недавно Финляндия объявила о планах построить завод по производству тротила, что вызвало обеспокоенность военного корреспондента Александра Коца. В своем Telegram-канале он предупредил о возможных катастрофических последствиях от такого предприятия в регионе, которые могут быть заметны даже из космоса.

Министр обороны Финляндии сообщил о нехватке взрывчатых веществ в Европе, которая обострилась в ходе текущей военной операции в Украине. В настоящее время тротил в Евросоюзе производится только на одном польском предприятии, но этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса.

Коц считает, что строительство завода по производству тротила в Финляндии, находящейся в зоне действия российских ракет «Калибр» и «Циркон», сопряжено с высокими рисками. Российский Северный и Балтийский флоты могут мгновенно отреагировать на любую угрозу, а размещение предприятия вблизи границ России создаст потенциальные проблемы для безопасности Финляндии и соседних стран.

Военный корреспондент призывает НАТО и Евросоюз пересмотреть планы строительства и обратиться к правительству Финляндии с просьбой тщательно взвесить все риски. Он уверен, что завод в непосредственной близости к России может усугубить конфликт в случае эскалации и представлять реальную угрозу безопасности.

Коц подчеркивает, что такие решения требуют глубокого анализа рисков с учетом сложной геополитической обстановки. Следует прислушаться к предупреждениям экспертов и провести детальную оценку последствий.

Финляндии предстоит принять стратегически важное решение, которое будет влиять не только на ее безопасность, но и на стабильность в регионе. В условиях растущей напряженности необходимы максимальная осторожность и учет всех потенциальных угроз.