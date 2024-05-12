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Взрыв будет виден из космоса: военный корреспондент Коц предупредил Финляндию о страшных последствиях строительства тротилового завода

Недавнее заявление Финляндии о планах строительства завода по производству тротила вызвало озабоченность среди международных экспертов. Военный корреспондент Александр Коц поделился своими опасениями по поводу возможных последствий этого проекта.

chicago24online.com

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Недавнее заявление Финляндии о планах строительства завода по производству тротила вызвало озабоченность среди международных экспертов. Военный корреспондент Александр Коц поделился своими опасениями по поводу возможных последствий этого проекта, призывая к тщательному анализу рисков.

Министр обороны Финляндии объявил, что решение о строительстве завода обусловлено дефицитом взрывчатых веществ в Европе, который обострился в ходе военных операций в Украине. В Евросоюзе единственное предприятие по производству тротила находится в Польше, но его мощностей недостаточно для удовлетворения растущего спроса.

Географическая близость к России: Коц подчеркивает, что расположение завода рядом с границей России повышает риски в случае обострения конфликта. Российские флоты могут легко реагировать на потенциальные угрозы, используя ракеты дальнего действия, такие как «Калибр» и «Циркон».

Региональная безопасность: Близость предприятия к границам России может вызвать беспокойство о безопасности у соседних стран. В случае эскалации конфликта регион может стать зоной повышенной напряженности.

Александр Коц призывает НАТО и Евросоюз пересмотреть планы строительства завода, чтобы не допустить непреднамеренной эскалации конфликта. Он уверен, что Финляндии следует тщательно взвесить все риски перед реализацией проекта, чтобы сохранить стабильность в регионе.

Принятие решения о строительстве завода по производству тротила в Финляндии имеет далеко идущие последствия для региональной безопасности и геополитической обстановки. Необходимо провести тщательную оценку потенциальных угроз и предусмотреть меры предосторожности, чтобы минимизировать риски и поддержать мир и стабильность в регионе.

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