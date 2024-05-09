Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Взрыв будет виден из космоса: военкор Коц предупредил Финляндию о жутких последствиях затеи с тротиловым заводом

Известный военный корреспондент Александр Коц выразил серьезное беспокойство по поводу планов Финляндии построить завод по производству тротила.

flectone.ru

Подписаться в Telegram

Известный военный корреспондент Александр Коц выразил серьезное беспокойство по поводу планов Финляндии построить завод по производству тротила.

В своем Telegram-канале он предположил, что возведение такого объекта может привести к катастрофическим последствиям, заметным даже из космоса.

Предостережения Коц связаны с заявлениями министра обороны Финляндии о важности нового завода, который, по его мнению, необходим из-за недостатка взрывчатки в Европе и продолжающейся военной операции на территории Украины. В то время как производство тротила в Европейском Союзе сосредоточено только на польском предприятии, нынешние потребности оказываются чрезмерными для его возможностей.

Однако Коц подчеркнул, что строительство завода по производству тротила в Финляндии, стране, которая расположена рядом с двумя российскими флотами и в зоне действия высокоточных ракет «Калибр» и «Циркон», представляет потенциальную угрозу. Он считает, что НАТО и ЕС должны переосмыслить эти планы и переубедить финских партнеров в опасности столь рискованного предприятия.

В своем блоге Коц отметил, что любое производство взрывчатки на территории, расположенной так близко к России, может привести к серьезным последствиям в случае конфликта. Это мнение подчеркивает напряженность, с которой соседние страны смотрят на милитаризацию Европы и влияние продолжающихся конфликтов на безопасность региона.

Решение о строительстве такого завода требует тщательного обдумывания и взвешивания всех рисков. Финляндии предстоит принять важное решение в условиях сложной геополитической обстановки, и голоса экспертов, предупреждающих о возможных опасностях, должны быть услышаны.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

барьеры от тараканов как применять

Новости Казани

12 часов назад

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

мужские фотосессии в студии в Екатеринбурге

Новости Татарстана

5 часов назад

«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке

Новости Казани

день назад

В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу

Новости Казани

день назад

Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Новости Татарстана

8 часов назад

Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ в День Победы ожидается до -5
Новости Казани
2 дня назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Новости Казани

4 часа назад

Около Сафиуллина,20к1 в Казани произошел пожар

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Татарстана

6 часов назад

На 38 км трассы под Казанью в столкновении легковушек пострадали 3 человека

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане подорожал бензин до 68,05 руб
Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор
Новости Татарстана
7 часов назад

Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор

Новости Казани

8 часов назад

Chevrolet притерлась с машиной аварийной газовой службы в Казани на Ершова

Новости Казани

11 часов назад

В Казани на площади Тысячелетия проходит парад Победы с ретроавтомобилями

Новости Татарстана

12 часов назад

Чиновница Ирина Волынец резко раскритиковала телесные наказания школьников
Скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова
Новости Казани
9 часов назад

Скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова
Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля
Новости Казани
12 часов назад

Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля