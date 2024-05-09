Известный военный корреспондент Александр Коц выразил серьезное беспокойство по поводу планов Финляндии построить завод по производству тротила.

В своем Telegram-канале он предположил, что возведение такого объекта может привести к катастрофическим последствиям, заметным даже из космоса.

Предостережения Коц связаны с заявлениями министра обороны Финляндии о важности нового завода, который, по его мнению, необходим из-за недостатка взрывчатки в Европе и продолжающейся военной операции на территории Украины. В то время как производство тротила в Европейском Союзе сосредоточено только на польском предприятии, нынешние потребности оказываются чрезмерными для его возможностей.

Однако Коц подчеркнул, что строительство завода по производству тротила в Финляндии, стране, которая расположена рядом с двумя российскими флотами и в зоне действия высокоточных ракет «Калибр» и «Циркон», представляет потенциальную угрозу. Он считает, что НАТО и ЕС должны переосмыслить эти планы и переубедить финских партнеров в опасности столь рискованного предприятия.

В своем блоге Коц отметил, что любое производство взрывчатки на территории, расположенной так близко к России, может привести к серьезным последствиям в случае конфликта. Это мнение подчеркивает напряженность, с которой соседние страны смотрят на милитаризацию Европы и влияние продолжающихся конфликтов на безопасность региона.

Решение о строительстве такого завода требует тщательного обдумывания и взвешивания всех рисков. Финляндии предстоит принять важное решение в условиях сложной геополитической обстановки, и голоса экспертов, предупреждающих о возможных опасностях, должны быть услышаны.