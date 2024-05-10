Недавние планы Финляндии построить завод по производству тротила вызвали серьезную озабоченность у известного военного корреспондента Александра Коца. В своем Telegram-канале Коц выразил опасение, что такое предприятие в регионе может привести к катастрофическим последствиям, которые будут заметны даже из космоса.

Министр обороны Финляндии объявил о планах строительства завода по производству тротила из-за недостатка взрывчатых веществ в Европе, что стало особенно ощутимым в условиях текущей военной операции на территории Украины. В настоящее время производство тротила в Евросоюзе сконцентрировано на польском предприятии, чьи мощности не справляются с текущими потребностями.

Коц обращает внимание на риски, связанные со строительством такого завода на территории Финляндии, находящейся в зоне действия высокоточных российских ракет «Калибр» и «Циркон». По его мнению, размещение предприятия в регионе, где два российских флота могут мгновенно отреагировать на угрозу, представляет потенциальную опасность для безопасности страны и окружающих территорий.

Военный корреспондент призывает НАТО и Евросоюз пересмотреть планы по строительству завода и призвать финское правительство тщательно взвесить все риски. Он указывает, что любые действия по производству взрывчатки в непосредственной близости к России могут обернуться серьезными последствиями в случае эскалации конфликта.

Коц подчеркивает, что решение о строительстве такого завода требует глубокого анализа рисков в контексте сложной геополитической ситуации. Необходимо прислушаться к предупреждениям экспертов и детально оценить возможные последствия.

Финляндии предстоит принять важное решение, которое затрагивает не только ее собственную безопасность, но и стабильность в регионе. В условиях нарастающей напряженности следует проявлять максимальную осторожность и учитывать все потенциальные угрозы.