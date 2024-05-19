В ответ на острый дефицит взрывчатых веществ в Европе, особенно в контексте продолжающегося конфликта на Украине, Финляндия рассматривает планы по строительству нового завода по производству тротила.

Согласно информации от финского издания Yle, на данный момент в Европейском Союзе функционирует только один завод в Польше, который не справляется с возросшими потребностями в тротиле.

Александр Коц, ведущий российский военный корреспондент, выразил серьезные опасения в связи с этим предложением. В своем Telegram-канале Коц предположил, что строительство такого объекта может привести к значительным рискам, в том числе к возможности взрывов такой мощности, что они будут заметны даже из космоса. Эти опасения возникли после того, как министр обороны Финляндии подчеркнул необходимость данного проекта.

Коц также указал на стратегическое положение Финляндии, находящейся в непосредственной близости от морских сил, оснащенных дальнобойными ракетами типа «Калибр» и «Циркон». Он выразил мнение, что строительство завода может стать предметом международного давления со стороны НАТО и ЕС, которые могут рассматривать его как стратегический риск.

Эти комментарии акцентируют внимание на сложностях, связанных с развитием оборонной промышленности в регионе, и ставят перед сообществом вопросы о необходимости нахождения баланса между национальной безопасностью и срочными потребностями в оборонных материалах.