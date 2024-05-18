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Взрыв будет виден из космоса: военкор Александр Коц предупредил Финляндию об ужасных последствиях затеи с тротиловым заводом

В контексте усиленных оборонных мероприятий в Европе, Финляндия обдумывает возможность строительства нового завода по производству тротила. Александр Коц, известный российский военный корреспондент, выразил опасения относительно этого проекта.

drive2.ru

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В контексте усиленных оборонных мероприятий в Европе, Финляндия обдумывает возможность строительства нового завода по производству тротила.

По информации финского издания Yle, строительство завода вызвано дефицитом взрывчатых веществ в Европе, особенно на фоне продолжающегося военного конфликта на Украине. На текущий момент, производство тротила в Европейском Союзе ограничено одним заводом в Польше, который не справляется с возросшими потребностями.

Александр Коц, известный российский военный корреспондент, выразил опасения относительно этого проекта. В своём Telegram-канале он предположил, что строительство завода по производству тротила может спровоцировать значительные риски, включая возможность масштабных взрывов, которые будут заметны даже из космоса. Такие заявления последовали на фоне высказываний министра обороны Финляндии о необходимости данного проекта.

Коц также упомянул, что стратегическое положение Финляндии, находящейся вблизи военно-морских сил, оснащённых ракетами дальнего радиуса действия, такими как «Калибр» и «Циркон», делает этот проект потенциально опасным. Он выразил мнение, что НАТО и ЕС могут оказать давление на Финляндию, чтобы предотвратить строительство завода, считая его стратегически рискованным.

Эти комментарии подчёркивают сложность ситуации, связанной с оборонной индустрией в регионе, и поднимают вопросы о балансе между национальной безопасностью и потребностями в оборонных материалах на международном уровне.

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