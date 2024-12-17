Взорвали рядом с домом в центре Москвы: стали известны подробности подрыва генерал-лейтенанта

Следственный комитет РФ подтвердил гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в результате взрыва на юго-востоке Москвы. На месте трагедии продолжается расследование.

Следственный комитет России официально сообщил о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ. В результате взрыва, произошедшего на Рязанском проспекте в столице России, также погиб помощник генерал-лейтенанта.

Информация о трагическом происшествии была опубликована на официальной странице ведомства в Telegram. Следователи, криминалисты и экстренные службы продолжают работу на месте ЧП, выясняя обстоятельства и причины взрыва.

По предварительным данным, инцидент случился в юго-восточной части столицы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело для тщательного изучения всех деталей произошедшего. Версии трагедии не раскрываются, однако следствие рассматривает несколько возможных сценариев.

Кто был Игорь Кириллов?

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов являлся ключевой фигурой в системе радиационной, химической и биологической защиты страны. Под его руководством войска РХБЗ успешно решали важные задачи по обеспечению безопасности государства, участвуя в стратегических учениях и операциях. За годы службы он заслужил высокую репутацию профессионала и лидера.

Общественная реакция и ход расследования

Новость о гибели генерал-лейтенанта Кириллова вызвала широкий отклик в военных и общественных кругах. Коллеги и высокопоставленные представители оборонного ведомства выразили соболезнования близким погибших, отметив неоценимый вклад Игоря Кириллова в обеспечение национальной безопасности России.

Следствие продолжает работу на месте трагедии, детально изучая все улики и обстоятельства происшествия. Официальные выводы о причинах взрыва будут озвучены после завершения расследования.

