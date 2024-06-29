Взлетит всё: с 1 июля в России повысятся цены на ЖКХ до 15%
Готовьте кошельки! С 1 июля 2024 года россиян ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. По информации эксперта «Народного фронта. Аналитика» Ирины Блинковой, индексация составит от 4% до 15% в зависимости от региона.
Где больше всего ударит по кошельку?
Самый низкий индекс установлен для жителей Хакасии - всего 4%. А вот жителям Забайкальского края повезло меньше всего: для них коммуналка подорожает на целых 15%.
А что в столицах?
- В Москве тарифы вырастут в пределах 11%.
- В Московской области - на 10,7%.
- В Санкт-Петербурге повышение составит 9,8%.
- А в Ленинградской области - 10,2%.
С точными цифрами повышения тарифов для каждого региона можно ознакомиться в распоряжении правительства.
Что именно подорожает?
Важно отметить, что индексация затрагивает только коммунальныеуслуги:
- Электроэнергию;
- Водоснабжение;
- Газоснабжение.
А как же плата за содержание жилья?
Тарифы за содержание и ремонт жилья остаются вне зоны действия индексации. Решения об их изменении принимают региональные власти или сами жители.
Разберем на примере Москвы (кроме ТиНАО):
- Холодная вода:+17,42%, до 59,80 рублей за 1 куб. м.
- Водоотведение:+14,86%, до 45,91 рубля за 1 куб. м.
- Горячая вода:+11,92%, до 272,14 рубля за 1 куб. м.
- Отопление:+10,46%, до 3 217,19 рубля за гигакалорию.
- Вывоз мусора:+0,55%, до 846,43 рубля за 1 куб. м.
Хорошая новость напоследок: с 1 июля некоторые категории граждан смогут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии.
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