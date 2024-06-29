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· 16+ · Алина Алмакаева

Взлетит всё: с 1 июля в России повысятся цены на ЖКХ до 15%

Готовьте кошельки! С 1 июля 2024 года россиян ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги.

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Готовьте кошельки! С 1 июля 2024 года россиян ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. По информации эксперта «Народного фронта. Аналитика» Ирины Блинковой, индексация составит от 4% до 15% в зависимости от региона.

Где больше всего ударит по кошельку?

Самый низкий индекс установлен для жителей Хакасии - всего 4%. А вот жителям Забайкальского края повезло меньше всего: для них коммуналка подорожает на целых 15%.

А что в столицах?

  • В Москве тарифы вырастут в пределах 11%.
  • В Московской области - на 10,7%.
  • В Санкт-Петербурге повышение составит 9,8%.
  • А в Ленинградской области - 10,2%.

С точными цифрами повышения тарифов для каждого региона можно ознакомиться в распоряжении правительства.

Что именно подорожает?

Важно отметить, что индексация затрагивает только коммунальныеуслуги:

  • Электроэнергию;
  • Водоснабжение;
  • Газоснабжение.

А как же плата за содержание жилья?

Тарифы за содержание и ремонт жилья остаются вне зоны действия индексации. Решения об их изменении принимают региональные власти или сами жители.

Разберем на примере Москвы (кроме ТиНАО):

  • Холодная вода:+17,42%, до 59,80 рублей за 1 куб. м.
  • Водоотведение:+14,86%, до 45,91 рубля за 1 куб. м.
  • Горячая вода:+11,92%, до 272,14 рубля за 1 куб. м.
  • Отопление:+10,46%, до 3 217,19 рубля за гигакалорию.
  • Вывоз мусора:+0,55%, до 846,43 рубля за 1 куб. м.

Хорошая новость напоследок: с 1 июля некоторые категории граждан смогут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии.

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