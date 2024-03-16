Высосут всю вашу кровь и кровь ваших родственников: названы 10 опаснейших цветов, которые могут быть в вашем доме

В мире комнатных растений существует великое множество видов, требующих особого внимания. Об этом сообщает известный журнал Marie Claire.



Диффенбахия, также известная как "немая розга", является одним из таких растений. Ее листья содержат ядовитый сок, который, попав на кожу, может вызвать ожоги, снижение зрения и отек гортани. В прошлом это растение использовалось для подавления разговоров рабов и их наказания.



Еще одно растение, требующее особого внимания, - монстера. Этот впечатляющий вид лианы с вырезанными листьями также обладает ядовитыми свойствами. В ее листьях содержатся оксалаты кальция, которые могут вызвать отравление у кошек и детей в случае случайного попадания их в рот.



Очередное растение, заслуживающее особого упоминания - азалия. Оно содержит алкалоиды, которые, попадая в рот, могут вызвать разнообразные симптомы, начиная с избыточного слезотечения и насморка, и заканчивая поносом, рвотой и судорогами.



Очень важно помнить о том, что эти растения могут оказаться опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Если у вас есть такие растения в вашем доме, рекомендуется принимать меры предосторожности, чтобы избежать неприятных последствий.



Антуриум - еще одно растение, о котором стоит упомянуть. Оно выделяет вещества, способствующие выработке гистамина, поэтому людям, страдающим от аллергии, особенно важно избегать контакта с ним.





Бегония, несмотря на свою популярность среди любителей домашних цветов, также не лишена опасности. В ее состав входят соли щавелевой кислоты, способные вызвать ожоги и раздражение на коже, отечность слизистых оболочек и рвоту. Особенно токсичны ее клубни, поэтому при работе с ней рекомендуется использовать перчатки и тщательно мыть руки.Фикус бенджамина - одно из самых противоречивых растений. С одной стороны, оно способно очищать воздух от вредных веществ, а с другой стороны, в его соке содержатся латекс и алкалоиды, вызывающие дерматит и аллергические реакции. Если вы страдаете от поллиноза, рекомендуется выбрать другое растение.Молочай красивейший, или пуансеттия, является красивым и легким в уходе растением. Однако его млечный сок содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление, аллергические реакции и даже потерю зрения.Гиппеаструм, напоминающий лилию, также представляет опасность. Все его части, особенно луковицы, содержат ядовитые вещества и могут вызывать рвоту у людей и проблемы с почками у кошек.Олеандр содержит сердечные гликозиды, которые, попадая в организм, могут нарушать сердечный ритм и вызывать проблемы в работе нервной системы. Поэтому рекомендуется избегать размещения олеандра в спальне или в квартире в общем.Кактус трихоцереус, даже имея историческое значение, такое как использование его в ритуальных церемониях перуанскими монахами, не требует особого ухода и демонстрирует завораживающее цветение. Однако некоторые его виды могут содержать ядовитый алкалоид мескалин, вызывающий судороги и паралич.Конечно, ядовитых комнатных растений гораздо больше, однако при наличии достаточной информации и предосторожности можно избежать неприятностей.