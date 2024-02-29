Новости России
· Ульяна Сенько

Высосут всю вашу кровь: эти вещи в ваших квартирах украдут здоровье, долголетие и надежду навсегда

Высосут всю вашу кровь: эти вещи в ваших квартирах украдут здоровье, долголетие и надежду навсегда

razvitie-krohi.ru

Подписаться в Telegram

Несмотря на то, что многие предметы домашнего интерьера могут казаться безопасными, некоторые из них могут незаметно причинять вред здоровью человека.

Вот несколько таких предметов:

  • Мебель с плохой экологической безопасностью: Некоторые мебельные изделия могут содержать формальдегид и другие токсичные вещества, которые испаряются в воздухе и могут вызывать раздражение дыхательных путей или аллергические реакции.
  • Ковры и ковровые покрытия: Пыль, пылевые клещи и другие аллергены могут скапливаться в коврах и ковровых покрытиях, что может вызывать аллергии и проблемы с дыханием.
  • Химические очистители и ароматизаторы воздуха: Многие средства для очистки воздуха и ароматизаторы содержат в себе токсичные вещества и аллергены, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье, особенно у людей с астмой или аллергиями.
  • Мягкие игрушки и подушки: Они могут быть идеальным местом для скапливания пыли и пылевых клещей, особенно если редко стираются или чистятся.
  • Домашние растения: Некоторые растения могут содержать токсичные вещества или вызывать аллергические реакции у людей, особенно у детей или животных, если они случайно поедают листья или цветы.
  • Электронные устройства: Постоянное воздействие электромагнитных полей от компьютеров, телевизоров и мобильных телефонов может оказывать влияние на здоровье, вызывая головные боли, бессонницу и другие проблемы.
  • Стиральные порошки и моющие средства: Они могут содержать агрессивные химические вещества, которые могут вызывать раздражение кожи или аллергические реакции, особенно если они не полностью смываются во время стирки.
  • Старые матрасы и подушки: Они могут быть источником пыли и пылевых клещей, что может вызывать аллергии и проблемы с дыханием.

Важно следить за состоянием и чистотой всех предметов в доме, а также регулярно проводить вентиляцию помещений и очистку воздуха, чтобы минимизировать риск негативного воздействия на здоровье.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

21 час назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

клопы в многоквартирном доме

Новости Казани

21 час назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Интересное в Казани

3 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.

изучение арабского языка в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Метшин считает Куюки и Салмачи ошибками 90-х

Новости Казани

день назад

«Татинвестгражданпроект» представил эскизы новых станций метро Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Новости Казани

6 часов назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство
Лонгриды
день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

7 минут назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

Новости Казани

час назад

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

Новости Татарстана

час назад

Дизайн выставочных стендов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани наградили лучших ученых Татарстана
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
5 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Новости Татарстана

3 часа назад

В трех крупных городах Татарстана износ сетей ЖКХ достиг критического уровня

Новости Казани

4 часа назад

Летом начнут работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой