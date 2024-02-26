Высосут всю кровь: эти шесть вещей в ваших квартирах украдут здоровье и долголетие навсегда

Исследования экспертов рассказали, что есть шесть домашних предметов, которые могут повредить вашему здоровью.

Антипригарная посуда:

Покрытие антипригарной посуды содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ), который при нагревании выделяет токсичные газы, что может повредить ваше здоровье, включая риск развития рака и повреждения органов, таких как печень и почки.

Освежители воздуха:

Они содержат опасные химические вещества, включая фталаты, которые могут накапливаться в организме и привести к повреждению легких, почек, центральной нервной системы, изменению гормонального фона и увеличению риска рака.

Нафталиновые шарики:

Нафталин, содержащийся в них, может вызвать отравление при вдыхании, что может привести к тошноте, головокружению, дезориентации и затрудненному дыханию. Также он может быть связан с раком и повреждением органов.

Мыла с антибактериальным эффектом:

Использование антибактериальных мыл может способствовать развитию устойчивости к антибиотикам у бактерий и повреждению кожи и слизистых оболочек.

Увлажнители и очистители воздуха:

Некоторые увлажнители могут накапливать минералы, что может привести к повреждению легких, особенно опасно для младенцев, а использование вторых может вызвать ожоги кожи и глаз, а также повреждение легких и дыхательных путей, а некоторые из них могут быть связаны с развитием рака.

Эти предметы могут быть полезны в быту, но их использование должно быть осознанным, чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья, сообщает pg11.