Высосут кровь у вас и ваших родственников: названы 10 опаснейших цветов, которые могут быть в вашем доме

В сегменте комнатных растений существует множество уникальных видов, которые требуют особого внимания. Эту информацию раскрыл журнал Marie Claire.

Один из интересных растений - диффенбахия, известная как "немая розга". Ее листья содержат токсичный сок, который при контакте с кожей может вызвать ожоги, проблемы с зрением и отек гортани. В прошлом это растение использовалось для наказания и подавления народов.

Еще одним важным растением является монстера. Это декоративная лиана с вырезанными листьями, содержащая ядовитые вещества. Оксалаты кальция в ее листьях могут вызвать отравление у домашних животных и детей, если их по ошибке съедят.

Азалия - еще один вид, который следует выделить. Она содержит алкалоиды, которые, попав в организм через рот, могут вызвать различные неприятности, начиная от избыточной слюноотделительности и заканчивая судорогами и расстройствами желудка.

Это важно помнить, особенно с учетом опасности для домашних животных и детей. Рекомендуется принимать меры предосторожности, если у вас есть такие растения дома.

Антуриум — еще одно растение, стоит упомянуть. Оно выделяет вещества, способствующие выработке гис­тамина, что делает его вредным для аллергиков.

Бегония, хоть популярна, тоже не безопасна. Содержащиеся в ней соли щавелевой кислоты могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, рвоту и отек.

Фикус бенджамина — противоречивое растение. С одной стороны, очищает воздух, с другой — содержит ядовитый сок, способный вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.