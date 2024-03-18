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Высосут кровь у вас и ваших родных: названы 10 опаснейших цветов, которые могут быть в вашем доме

Высосут кровь у вас и ваших родных: названы 10 опаснейших цветов, которые могут быть в вашем доме

marieclaire.ru

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В ассортименте комнатных растений присутствует обширное многообразие видов, требующих особого внимания. Об этом информирует журнал Marie Claire.

Диффенбахия, также известная как "немая розга". Ее листья содержат ядовитый сок, который, соприкасаясь с кожей, может вызвать ожоги, нарушение зрения и отек гортани. В давние времена диффенбахия использовалась для подавления разговоров рабов и их наказания.

Еще одним требовательным растением является монстера. Эффектная лиана с вырезанными листьями, обладающая ядовитыми свойствами. Ее листья содержат оксалаты кальция, которые при случайном проглатывании могут вызвать отравление у кошек и детей.

Кроме того, стоит упомянуть о азалии, которая содержит алкалоиды, которые, попадая в рот, могут вызывать различные симптомы – от сильного слезотечения и насморка до диареи, рвоты и судорог.

Важно помнить, что эти растения могут оказаться опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Если вы имеете подобные растения в своем доме, рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей.

Антуриум – еще одно растение, о котором стоит упомянуть. Оно выделяет вещества, способствующие выработке гистамина, и поэтому людям, страдающим аллергией, особенно важно избегать контакта с ним.

Бегония, хоть и популярна среди домоводов, не лишена опасности. В ее состав входят соли щавелевой кислоты, которые могут вызвать ожоги и раздражение на коже, отек слизистых оболочек и рвоту. Особенно токсичны ее клубни, поэтому при работе с ней рекомендуется использовать перчатки и тщательно мыть руки.

Фикус Бенджамина – одно из самых противоречивых растений. С одной стороны, оно очищает воздух от вредных веществ, а с другой – содержит сок с латексом и алкалоидами, вызывающими дерматит и аллергические реакции. Если вы страдаете от поллиноза, рекомендуется выбрать другое растение.

Молочай красивейший, или пуансеттия, является красивым и легким в уходе растением. Однако его млечный сок содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление, аллергические реакции и потерю зрения.

Гиппеаструм, напоминающий лилию, также представляет опасность. Все его части, особенно луковицы, содержат ядовитые вещества и могут вызывать рвоту у людей и проблемы с почками у кошек.

Олеандр содержит сердечные гликозиды, которые при попадании в организм могут нарушать сердечный ритм и вызывать проблемы в работе нервной системы. Поэтому рекомендуется избегать размещения олеандра в спальне или в квартире в целом.

Кактус Трихоцереус, выведенный даже перуанскими монахами и использовавшийся в ритуальных церемониях, не требует особого ухода и демонстрирует захватывающее цветение. Однако некоторые его виды могут содержать ядовитый алкалоид мескалин, вызывающий судороги и паралич.

Естественно, ядовитых комнатных растений существует гораздо больше, но при наличии достаточной информации и предосторожности можно избежать неприятностей.

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