Новости России
· Алина Алмакаева

Выросла до 500 тысяч: названа отрасль, где россиянам резко подняли зарплаты

Выросла до 500 тысяч: названа отрасль, где россиянам резко подняли зарплаты

stylishbag.ru

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В течение последнего года средняя заработная плата работников нефтегазовой отрасли России значительно возросла до 145 тысяч рублей, что на 28% больше. Согласно отчету сервиса "Авито Работа", количество рабочих мест в этом секторе экономики за аналогичные период прошлого года выросло в 2,2 раза.

Особенно заметно выросла потребность компаний в машинистах технологического насоса – в 4,3 раза. На данный момент им предлагается зарплата, превышающая уровень года назад на 32%, достигая среднего значения 180,2 тыс. рублей.

Количество вакансий для инженеров увеличилось в 3,9 раза, и заработная плата выросла на 21%, достигая 224,8 тыс. рублей. Нефтегазовая отрасль также испытала повышенный спрос на бурильщиков (3,1 раза увеличение) и сварщиков (2,7 раза увеличение). Общая зарплата в отрасли может достигать полумиллиона рублей в зависимости от квалификации, опыта и профессии работника.

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