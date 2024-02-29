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· Артем Акчурин

Вырастут в цене уже в марте: эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году

Вырастут в цене уже в марте: эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году

kp.ru

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По данным Росстата, в 2023 году отметился значительным ростом цен на яйца, которые подорожали на 61%. Ожидается, что в марте 2024 года несколько товарных категорий также подорожают, что серьезно отразится на финансовом положении россиян. Главными причинами повышения цен являются укрепление валютного курса и проблемы в логистике.

Кофе

Особенно заметна тенденция подорожания кофе. Из-за засухи в Бразилии цены на фьючерсы на робусту выросли на 42 процента. Уже в декабре 2023 года цены на кофе начали расти и составили 4,6 процента.

Сахар

Аналогичные тенденции можно наблюдать на рынке сахара. Засуха в Индии и Таиланде приводит к изменению стоимости этого продукта. Кроме того, логистика и нестабильность валюты также оказывают влияние. Повышение цен на сахар повлечет за собой увеличение стоимости кондитерской продукции. Средняя цена на шоколад у производителей повысится на 7-14 процентов.

Рис

Прогнозируется, что стоимость риса будет возрастать из-за увеличения цены его поставок из-за рубежа и индексации отечественного риса. Ожидается, что цены на рис повысятся как минимум на 20 процентов.

Алкоголь

Отечественный алкоголь незначительно подорожает на 10 процентов, в то время как иностранный алкоголь увеличится до 25 процентов. Это связано, во-первых, с увеличением акциза на 4,9 процента, а также с ростом стоимости материалов и логистики.

Фрукты

Эксперты прогнозируют рост цен на фрукты, особенно на бананы и апельсины, в связи с увеличением расходов на логистику и ослаблением курса рубля. Стоимость других фруктов также будет возрастать.

Мясо

Что касается мяса, за 2023 год его стоимость уже выросла на 7-14 процентов согласно данным Росстата. Специалисты прогнозируют, что в 2024 году цены на мясо еще повысятся на 10-20 процентов.

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