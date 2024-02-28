Вырастут в цене уже с 1 марта: эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году

Согласно данным росстата, в 2023 году наблюдался значительный рост цен на яйца - их стоимость увеличилась на 61%. В 2024 году ожидается подорожание нескольких товарных категорий, что серьезно отразится на кошельках россиян. Основными причинами повышения цен являются укрепление курса валюты и сложности в логистике.



Кофе

В частности, заметны тенденции подорожания кофе. Бразилия, столкнувшись с засухой, объявила о повышении цены на фьючерсы на кофе сорта "робуста" на 42 процента. Уже в декабре 2023 года цена на кофе начала расти и составила 4,6 процента.



Сахар

Аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке сахара. Засуха в Индии и Таиланде приводит к изменению стоимости этого товара. Кроме того, здесь также оказывает влияние логистика и нестабильность валюты. Подорожание сахара повлечет за собой увеличение цен на всю кондитерскую продукцию. Производители в среднем повысят цены на шоколад на 7-14 процентов.



Рис

Предполагается, что повышение стоимости риса будет связано с увеличением цены его поставок из-за рубежа и индексацией отечественного риса. Ожидается, что цены на рис возрастут минимум на 20 процентов.



Алкоголь

Отечественный алкоголь незначительно подорожает - на 10 процентов, в то время как иностранный алкоголь поднимется до 25 процентов. Это связано, во-первых, с увеличением акциза на 4,9 процента, а также с ростом стоимости материалов и логистики.



Фрукты

Эксперты прогнозируют рост цен на фрукты, особенно на бананы и апельсины, из-за увеличения расходов на логистику и ослабления курса рубля. Стоимость других фруктов также будет увеличиваться.



Мясо

Что касается мяса, то за 2023 год его стоимость уже выросла на 7-14 процентов по данным росстата. Специалисты прогнозируют, что в 2024 году цены на мясо еще повысятся на 10-20 процентов.