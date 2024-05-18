Вырастет на 100%: Мишустин огласил суммы новых пенсий
svs-gru.ru
С первого мая 2024 года вступили в силу значительные изменения в пенсионной системе России, касающиеся бывших сотрудников ключевых отраслей, таких как авиация и угольная промышленность. Эти изменения направлены на улучшение условий жизни пенсионеров и предоставление им более справедливых выплат.
Основные нововведения в пенсионной системе:
- Индексация пенсий: Пенсии для работников стратегически важных отраслей теперь будут индексироваться четыре раза в год, что начнётся с пересчёта в мае. Это обеспечит более адекватное отражение изменений в экономической ситуации.
- Увеличение пенсий: С 1 марта 2024 года значительно увеличены пенсии для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой группы — на 8134 рубля. Это улучшение финансового положения наиболее уязвимых категорий пенсионеров.
- Разовые выплаты: В честь Дня Победы, некоторые категории пенсионеров получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей без необходимости подавать дополнительные заявки, что является признанием их вклада в историю страны.
- Калькулятор пенсионных накоплений: На портале госуслуг с марта 2024 года доступен новый инструмент, позволяющий пенсионерам и их семьям легко рассчитывать пенсионные коэффициенты и стаж. Это упрощает планирование будущих взносов и увеличение пенсий.
Эти изменения отражают стремление российского правительства улучшить благосостояние пенсионеров, предлагая им дополнительные стимулы для планирования их пенсий. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для старшего поколения в России.
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