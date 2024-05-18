Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вырастет на 100%: Мишустин огласил суммы новых пенсий

С первого мая 2024 года вступили в силу значительные изменения в пенсионной системе России.

svs-gru.ru

Подписаться в Telegram

С первого мая 2024 года вступили в силу значительные изменения в пенсионной системе России, касающиеся бывших сотрудников ключевых отраслей, таких как авиация и угольная промышленность. Эти изменения направлены на улучшение условий жизни пенсионеров и предоставление им более справедливых выплат.

Основные нововведения в пенсионной системе:

  • Индексация пенсий: Пенсии для работников стратегически важных отраслей теперь будут индексироваться четыре раза в год, что начнётся с пересчёта в мае. Это обеспечит более адекватное отражение изменений в экономической ситуации.
  • Увеличение пенсий: С 1 марта 2024 года значительно увеличены пенсии для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой группы — на 8134 рубля. Это улучшение финансового положения наиболее уязвимых категорий пенсионеров.
  • Разовые выплаты: В честь Дня Победы, некоторые категории пенсионеров получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей без необходимости подавать дополнительные заявки, что является признанием их вклада в историю страны.
  • Калькулятор пенсионных накоплений: На портале госуслуг с марта 2024 года доступен новый инструмент, позволяющий пенсионерам и их семьям легко рассчитывать пенсионные коэффициенты и стаж. Это упрощает планирование будущих взносов и увеличение пенсий.

Эти изменения отражают стремление российского правительства улучшить благосостояние пенсионеров, предлагая им дополнительные стимулы для планирования их пенсий. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для старшего поколения в России.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

12 часов назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

обработка паром от тараканов заказать

Новости Татарстана

день назад

«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

Интересное в Казани

2 дня назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

балансировка барабана стиральной машины в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове

Новости Казани

день назад

Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко

Новости Татарстана

день назад

Депутат из РТ дважды попался на нетрезвом вождении

Новости Казани

2 часа назад

В Казани появится новый клинический диспансер

Новости Казани

8 часов назад

В Казани ликвидируют несанкционированные свалки
Лонгриды
2 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

час назад

В Казани росгвардейцы помогли найти детей

Новости Татарстана

час назад

«Нижнекамскнефтехим» увеличил чистую прибыль

Новости Казани

час назад

В Казани прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане готовятся к лету

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
3 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани прошел финал волейбольной лиги РТ среди школьников

Новости Казани

3 часа назад

Ирина Королёва вернулась в «Динамо-Ак Барс» после сезона в «Ленинградке»

Новости Татарстана

3 часа назад

Аграрии РТ засеяли яровыми культурами 66% площадей от плана
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще