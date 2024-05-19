Вырастет на 100%: Михаил Мишустин огласил суммы новых пенсий

С мая 2024 года вступили в силу важные изменения в пенсионной системе России, затрагивающие бывших сотрудников стратегически важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность. Эти нововведения направлены на улучшение условий жизни пенсионеров и обеспечение им справедливых пенсионных выплат.

Основные аспекты нововведений в пенсионной системе:

Индексация пенсий: Пенсии для работников ключевых отраслей теперь будут индексироваться четыре раза в год, начиная с мая, что позволит пенсиям адекватно отражать текущие экономические изменения.

Увеличение пенсий: С 1 марта 2024 года значительно увеличены пенсии для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой группы на 8134 рубля, что направлено на улучшение финансового положения наиболее уязвимых категорий пенсионеров.

Разовые выплаты: В честь Дня Победы определенные категории пенсионеров получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей без необходимости подавать дополнительные заявки, что подчеркивает признание их вклада в историю страны.

Калькулятор пенсионных накоплений: Новый инструмент, доступный на портале госуслуг с марта 2024 года, позволяет пенсионерам и их семьям легко рассчитывать пенсионные коэффициенты и стаж, упрощая планирование будущих взносов и увеличение пенсий.

Эти изменения отражают стремление российского правительства улучшить благосостояние пенсионеров, предоставляя дополнительные стимулы для планирования их пенсий. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для старшего поколения России.