Выплатят к Дню рождения или к Новому году: 13 пенсию все-таки дадут российским пенсионерам?

В российской пенсионной системе активно обсуждается концепция 13-й пенсии, привлекая внимание пожилых граждан по всей стране.

Несмотря на обширные дебаты и многочисленные предложения от законодателей, по текущим сведениям на 2024 год, реализация данной инициативы не предусмотрена.

Термин «13-я пенсия» означает возможную дополнительную выплату, предназначенную для выдачи по специальным случаям, таким как празднование дня рождения пенсионера или новогодние праздники. Хотя неоднократно вносились предложения о введении такой выплаты в парламент, ни одно из них не нашло законодательного одобрения.

Осенью 2023 года возобновились обсуждения этой темы, когда один из заместителей председателя Госдумы выдвинул законопроект, связывающий 13-ю пенсию с днем рождения пенсионеров. Однако инициатива была отклонена из-за несоответствия основным законодательным требованиям. Аналогично, идеи о дополнительных выплатах в канун Нового года также не нашли поддержки в законодательном органе.

На данный момент официально утвержденного плана по внедрению 13-й пенсии не существует, и пенсионерам не следует ожидать этой добавочной финансовой поддержки в 2024 году. Специалисты указывают на необходимость равноправного распределения любой потенциальной дополнительной выплаты среди всех категорий пенсионеров. В случае введения, размер такой пенсии, вероятно, будет равен одной обычной месячной выплате.

Сейчас пенсионерам доступны только регулярные пенсионные перечисления и планируемые повышения. Введение дополнительной пенсионной выплаты продолжит оставаться в центре законодательных обсуждений и публичного внимания до момента принятия соответствующего государственного решения, как сообщает портал finance.mail.ru.