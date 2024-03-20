Выплатят к Дню рождения или к Новому году: 13 пенсию все-таки дадут пенсионерам?

Многочисленные пенсионеры по всей России в ожидании введения новой меры поддержки — 13-й пенсии, которая обещает стать значительным финансовым стимулом.

Вопреки распространенным дискуссиям и предложениям депутатов, по состоянию на 2024 год, введение 13-й пенсии не предвидится, как подтверждают эксперты.

Понятие 13-й пенсии подразумевает дополнительную выплату, которая может быть связана с определенными событиями, такими как день рождения пенсионера или Новый год. Несмотря на периодические предложения в Госдуму по введению такой выплаты, ни одно из них пока не получило официального утверждения.

Осенью 2023 года вновь вспыхнули дебаты по этому вопросу, когда вице-спикер Госдумы предложил законопроект о дополнительной выплате, приуроченной ко дню рождения пенсионеров. Но предложение было отклонено из-за несоответствия нормам Конституции РФ и регламенту Госдумы.

Существовали также предложения о предновогодней пенсионной выплате, однако эти инициативы также не нашли поддержки в Госдуме. На данный момент официально утвержденного решения о введении 13-й пенсии нет, и пенсионеры в 2024 году этой дополнительной поддержки не получат.

Специалисты подчеркивают, что, если такая мера будет введена в будущем, она должна охватить все категории пенсионеров, не ставя кого-либо в невыгодное положение. Ожидается, что размер 13-й пенсии, если она будет введена, равняется ежемесячной пенсионной выплате.

Пока пенсионеры могут рассчитывать только на регулярные пенсионные выплаты и индексации, запланированные правительством. Введение дополнительной пенсионной выплаты останется в области законодательных инициатив и общественных дискуссий до тех пор, пока не будет найдено соответствующее решение на государственном уровне, сообщает портал finance.mail.ru.