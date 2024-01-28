Выпадет не меньше, чем в январе: синоптики дали неутешительный прогноз на начало февраля

Метеорологи представили новый прогноз погоды на конец зимы, в соответствии с которым февраль собирается стать одним из самых неприятных месяцев за последнее время. Во многих регионах зима закончится с несколькими неприятными сюрпризами.



Согласно данным специалистов, первые три дня февраля будут холодными. Днем температура будет держаться в пределах -9...-11 градусов, а ночью ожидается понижение до -17...-19 градусов. В остальные дни первой половины месяца столбик термометра покажет -5...-7 градусов, а во второй половине месяца ожидается небольшое потепление до -1...-5 градусов.





Синоптики также прогнозируют сильные снегопады 11 и 17 февраля. Умеренные осадки в виде снега ожидаются 5, 7, 19 и 21 февраля, а 6, 22, 23, 24 и 26 числа возможны дожди со снегом.В Казани начало февраля будет сопровождаться обильными снегопадами, которые продолжатся на протяжении всей следующей недели. Похоже, природа готовит коммунальным службам настоящий вызов.Согласно прогнозу, в период с 1 по 9 февраля в Казани выпадет осадков в 1,5 раза больше, чем обычно за весь февраль. Наиболее интенсивные снегопады придутся на 8 и 9 февраля, когда ожидается выпадение 32,9 мм осадков.