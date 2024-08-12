Выкинут из вагонов вместе с чемоданами: в РЖД ужесточили правила, теперь не спасут даже купленные билеты

Покупка железнодорожных билетов онлайн столкнулась с серьезными техническими проблемами, о чём сообщает издание progorod58. Множество броней было аннулировано из-за сбоев в работе платформ, что привело к неудобствам для пассажиров.

Исследование показало, что большинство отмен бронирований происходит в периоды пиковой загрузки систем, особенно утром, когда открывается продажа билетов на новые даты. Из-за перегрузок серверы часто не справляются с объёмом запросов, вызывая ошибки в обработке платежей.

Пассажирам, чьи брони были отменены, возвращают деньги на банковские карты.

Эксперты советуют внимательно проверять статус бронирования после оформления и использовать платёжные карты с кэшбэком для минимизации потенциальных потерь в случае отмены. Если бронировавший потеряет паспорт, указанный при покупке, он может путешествовать, предъявив временное удостоверение личности на срок до трех месяцев после потери.