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Выкинут из вагонов вместе с чемоданами: в РЖД ужесточили правила, теперь не спасут даже купленные билеты

Покупка железнодорожных билетов онлайн столкнул...

podryad.ltd

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Покупка железнодорожных билетов онлайн столкнулась с серьезными техническими проблемами, о чём сообщает издание progorod58. Множество броней было аннулировано из-за сбоев в работе платформ, что привело к неудобствам для пассажиров.

Исследование показало, что большинство отмен бронирований происходит в периоды пиковой загрузки систем, особенно утром, когда открывается продажа билетов на новые даты. Из-за перегрузок серверы часто не справляются с объёмом запросов, вызывая ошибки в обработке платежей.

Пассажирам, чьи брони были отменены, возвращают деньги на банковские карты.

Эксперты советуют внимательно проверять статус бронирования после оформления и использовать платёжные карты с кэшбэком для минимизации потенциальных потерь в случае отмены. Если бронировавший потеряет паспорт, указанный при покупке, он может путешествовать, предъявив временное удостоверение личности на срок до трех месяцев после потери.

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