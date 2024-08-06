Выкинут из вагона: в РЖД ужесточили правила, теперь не поможет даже купленный билет

Путешественников, планирующих отдых, предупредили о проблемах с покупкой билетов.

Многим туристам, которые решили заказать железнодорожные билеты через известные интернет-платформы, в последнее время пришлось столкнуться с трудностями. По причине неожиданного технического сбоя значительное количество успешно оформленных заказов оказалось отменено, что вызвало недоумение у пользователей, сообщает progorod58.

Обзор ситуации показывает, что наибольшее количество отмен происходит в часы пик, обычно около 8 часов утра, когда начинается продажа билетов на новые даты. В это время серверы не выдерживают нагрузки и происходят сбои в обработке платежей.

После отмены заказов, как правило, средства автоматически возвращаются на банковские карты клиентов, хотя статус на сайте может оставаться «куплено». Представители службы поддержки подтверждают возврат и приносят извинения за неудобства, процесс занимает около 15 минут.

Эксперты рекомендуют внимательно следить за статусом покупки и использовать карты с кэшбэком для минимизации финансовых потерь. Также, если у пассажира был утерян паспорт, он сможет путешествовать с временным удостоверением в течение 90 дней.

Это подчеркивает необходимость улучшения стабильности онлайн-сервисов по продаже билетов, хотя они и остаются весьма удобными для путешественников.