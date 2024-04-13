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Выходных станет меньше из-за ситуации в стране: россиян предупредили о рабочих днях даже в субботу

Выходных станет меньше из-за ситуации в стране: россиян предупредили о рабочих днях даже в субботу

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Изначально выходной день, приходившийся на 27 апреля (суббота), был перенесен на понедельник, 29 апреля, что сделало этот день дополнительным нерабочим.

Далее, вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября.

Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

Майские праздники в этом году распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

- Воскресенье, 28 апреля

- Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)

- Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)

- Среда, 1 мая (День труда)

Рабочие дни:

- Четверг, 2 мая

- Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

- Суббота, 4 мая

- Воскресенье, 5 мая

- Четверг, 9 мая (День Победы)

- Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)

- Суббота, 11 мая

- Воскресенье, 12 мая

Таким образом, в указанный период дни отдыха и рабочие дни были изменены и перенесены для оптимизации графика отдыха и работы.

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