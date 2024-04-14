Выходной день, принадлежащий 27 апреля (суббота), был перемещен на 29 апреля, понедельник.

Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Дополнительный выходной пришелся на пятницу, 10 мая, в результате переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

Отличительной особенностью текущего графика является распределение майских праздников:

Первый блок праздничных дней:

- Воскресенье, 28 апреля

- Понедельник, 29 апреля (дополнительный выходной)

- Вторник, 30 апреля (перенесенный выходной)

- Среда, 1 мая (Праздник Весны и Труда)

Рабочие дни:

- Четверг, 2 мая



- Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

- Суббота, 4 мая

- Воскресенье, 5 мая

- Четверг, 9 мая (День Победы)

- Пятница, 10 мая (дополнительный выходной)

- Суббота, 11 мая

- Воскресенье, 12 мая

Учитывая, что существуют различия в графиках работы организаций, рекомендуется уточнять у работодателей конкретные даты выходных, как сообщает портал gorodkirov.ru.