Выходных будет меньше из-за ситуации в стране: россиян предупредили о рабочих днях даже в субботу
РБК
Выходной день, принадлежащий 27 апреля (суббота), был перемещен на 29 апреля, понедельник.
Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Дополнительный выходной пришелся на пятницу, 10 мая, в результате переноса рабочего дня с субботы, 6 января.
Отличительной особенностью текущего графика является распределение майских праздников:
Первый блок праздничных дней:
- Воскресенье, 28 апреля
- Понедельник, 29 апреля (дополнительный выходной)
- Вторник, 30 апреля (перенесенный выходной)
- Среда, 1 мая (Праздник Весны и Труда)
Рабочие дни:
- Четверг, 2 мая
Второй блок праздничных дней:
- Суббота, 4 мая
- Воскресенье, 5 мая
- Четверг, 9 мая (День Победы)
- Пятница, 10 мая (дополнительный выходной)
- Суббота, 11 мая
- Воскресенье, 12 мая
Учитывая, что существуют различия в графиках работы организаций, рекомендуется уточнять у работодателей конкретные даты выходных, как сообщает портал gorodkirov.ru.
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