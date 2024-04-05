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· Ульяна Сенько

Выходные внезапно перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будут отдыхать россияне в майские праздники

Выходные внезапно перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будут отдыхать россияне в майские праздники

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Российское правительство анонсировало корректировки в расписании майских праздников 2024 года, предлагая гражданам возможность насладиться более длительными выходными.

Эти изменения предусматривают перестановку определенных выходных для формирования продолжительных праздничных интервалов.

По новому плану, выходные дни получат новую расстановку: день, первоначально запланированный на 27 апреля (суббота), перенесется на 29 апреля (понедельник). Это позволит россиянам получить дополнительный день для отдыха. Кроме того, дни отдыха, назначенные на 30 апреля и 10 мая, будут сдвинуты с 2 ноября и 6 января соответственно, создавая более длинные майские выходные.

Таким образом, майские праздники разделятся на два ключевых периода: от 28 апреля до 1 мая россияне отпразднуют День труда, а с 4 по 12 мая будет отмечаться День Победы вместе с дополнительными выходными.

Эти изменения дарят жителям страны уникальную возможность продлить весенний отпуск, предоставляя шанс отдохнуть от повседневной суеты и провести время с близкими или наедине с собой. Все же, несмотря на общенациональные изменения, стоит проверить индивидуальный график работы у работодателя, чтобы точно знать, какие дни будут выходными.

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