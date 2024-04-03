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· Ульяна Сенько

Выходные внезапно перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будет отдыхать в майские праздники

Выходные внезапно перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будет отдыхать в майские праздники

imghub.ru

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В 2024 году российские граждане столкнутся с приятными изменениями в праздничном календаре, благодаря которым они смогут наслаждаться более длительными периодами отдыха в мае.

Решение о переносе некоторых выходных дней было принято с целью создания удлиненных праздничных интервалов, что дает отличную возможность для расслабления и восстановления сил.

Изменения включают перемещение выходного с 27 на 29 апреля, позволяя гражданам получить дополнительный день для отдыха. Аналогичные переносы выходных дней с 30 апреля на 2 ноября и с 10 мая на 6 января создадут более продолжительные периоды празднования в мае.

Праздничные дни теперь будут состоять из двух частей: первая начнется с 28 апреля и продолжится до 1 мая, включая празднование Дня труда. Вторая часть будет длиться с 4 по 12 мая, охватывая и отмечая День Победы 9 мая.

Эти корректировки дают россиянам уникальную возможность устроить себе продолжительный отпуск, использовать время для воссоединения с семьей или насладиться моментами личного спокойствия. Всем, кто планирует использовать эти выходные для отдыха, рекомендуется уточнить измененный график у работодателя, чтобы оптимизировать свое время.

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