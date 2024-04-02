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· Ульяна Сенько

Выходные резко перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будут отдыхать россияне в майские праздники

Выходные резко перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будут отдыхать россияне в майские праздники

mykaleidoscope.ru

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Нововведения в расписании майских праздников 2024 года порадуют россиян увеличенным количеством выходных дней, как подтверждено Правительством России.

Эти изменения направлены на то, чтобы предоставить жителям страны больше времени для отдыха весной.

Изменения касаются переноса нескольких рабочих дней, создавая таким образом дополнительные возможности для длительных выходных. В частности, выходной, запланированный на 27 апреля, теперь будет отмечаться 29 апреля, предоставляя дополнительный день отпуска. Выходные дни 30 апреля и 10 мая также были перемещены, способствуя созданию продолжительных праздничных периодов.

Так, празднование весны и труда будет проходить с 28 апреля по 1 мая, а празднование дня Победы пройдет с 4 по 12 мая, обеспечивая россиянам возможность планировать свой отдых и времяпрепровождение.

Эти корректировки в календаре предназначены для того, чтобы граждане могли эффективно использовать дополнительное свободное время для отдыха, семейных мероприятий или личных увлечений. Тем не менее важно заранее узнать у работодателя о конкретных датах выходных, чтобы правильно спланировать этот период.

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