Выходные резко перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно как будет отдыхать в майские праздники

Правительство России объявило о изменениях в календаре майских праздников 2024 года, позволяя гражданам насладиться более продолжительным весенним отпуском.

Эти изменения включают перенос определенных выходных дней для создания длинных праздничных периодов.

Согласно обновленному производственному календарю, выходной день, запланированный на субботу 27 апреля, будет перенесен на понедельник 29 апреля, обеспечивая дополнительный день отдыха. Также, выходной день с 30 апреля, перенесенный с 2 ноября, и день с 10 мая, перемещенный с 6 января, обеспечат продолжительные майские выходные.

Майские праздники теперь будут разделены на два основных периода:

Первая фаза праздников включает дни с 28 апреля по 1 мая, когда россияне отметят день труда. Вторая фаза начнется с 4 мая и продлится до 12 мая, включая празднование дня победы 9 мая.

Эти изменения предоставляют гражданам России уникальную возможность устроить длительный весенний отдых, позволяя отвлечься от повседневной рутины и насладиться временем с семьей или для личного отдыха. Однако, важно помнить, что индивидуальные графики работы могут варьироваться, поэтому рекомендуется заранее уточнить даты нерабочих дней у своего работодателя.