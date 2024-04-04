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· Ульяна Сенько

Выходные резко перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будет отдыхать Россия в майские праздники

Выходные резко перенесли, того требует ситуация в стране: стало известно, как будет отдыхать Россия в майские праздники

spacefor.ru

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В рамках нового постановления, правительство России анонсировало модификации в расписании майских праздников для 2024 года, предоставляя гражданам шанс насладиться расширенным перерывом в работе.

Эти адаптации календаря позволят организовать более длительные сессии отдыха за счет переноса определенных выходных дней.

Конкретно, намеченный на 27 апреля выходной переходит на 29 апреля, предлагая дополнительный день для релаксации. Этому изменению сопутствуют другие перестановки: выходные с 30 апреля и 10 мая трансформируются в часть удлиненного майского отпуска, разделяя праздничные дни на две фазы.

В первую фазу, с 28 апреля по 1 мая, граждане отметят праздник Весны и Труда. Во вторую, с 4 по 12 мая, включаются торжества в честь Дня Победы, запланированного на 9 мая.

Эти обновления позволяют россиянам планировать длительный отдых, предоставляя время для занятий с семьей, хобби или просто для отдыха от повседневных дел. При этом важно, чтобы каждый работающий заранее узнал у своего работодателя о конкретных датах нерабочих дней, чтобы оптимально спланировать свой отдых.

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