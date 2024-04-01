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· Артем Акчурин

Выходные резко перенесли, этого требует ситуация в стране: стало известно как будет отдыхать в майские праздники

Выходные резко перенесли, этого требует ситуация в стране: стало известно как будет отдыхать в майские праздники

amic.ru

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Российское правительство огласило планы по изменению календаря майских праздников 2024 года, что позволит жителям страны насладиться более продолжительным весенним отпуском.

Эти нововведения включают перенос определенных выходных дней с целью создания длинных праздничных периодов.

Согласно обновленному производственному календарю, выходной, запланированный на субботу 27 апреля, будет перемещен на понедельник 29 апреля, предоставляя дополнительный день отдыха. Кроме того, выходной день с 30 апреля, перенесенный с 2 ноября, и день с 10 мая, перемещенный с 6 января, обеспечат продолжительные майские выходные.

Майские праздники теперь будут разделены на два основных периода:

Первая часть праздников охватывает дни с 28 апреля по 1 мая, когда россияне будут отмечать День труда.
Второй этап начнется с 4 мая и продлится до 12 мая, включая празднование Дня Победы 9 мая.

Эти изменения предоставят гражданам России уникальную возможность насладиться продолжительным весенним отдыхом, позволяя отвлечься от повседневной рутины и провести время с семьей или для личного отдыха. Однако стоит помнить, что индивидуальные графики работы могут различаться, поэтому рекомендуется заранее уточнить даты нерабочих дней у своего работодателя.

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