Выходные поменяли из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут прежними
PROKAZAN
В преддверии встречи Нового 2025 года, жителей России ожидает обновлённый календарь рабочих и выходных дней.
В этом году продолжительность новогодних каникул увеличится до 11 дней, начиная с 29 декабря 2024 года и заканчивая 8 января 2025 года. Такая возможность появилась благодаря переносу выходных: суббота 4 января теперь отмечается 2 мая, а воскресенье 5 января перенесено на 31 декабря.
Шестидневная рабочая неделя перед праздниками
Декабрь 2024 года принесёт россиянам шестидневную рабочую неделю с 23 по 28 декабря. Это решение было принято для того, чтобы граждане могли в полной мере насладиться предстоящими праздниками без перерыва на работу. Эта мера направлена на компенсацию дополнительных выходных дней на начало января.
Цели изменений в календаре
Корректировка графика рабочих дней нацелена на то, чтобы максимально оптимизировать рабочее время и дать возможность каждому полноценно отметить такие важные праздники, как Новый год и Рождество. Такой подход позволяет людям заранее спланировать свои дела и обеспечить беззаботное проведение праздников.
Планирование на предстоящие праздники
Предварительное планирование – ключ к спокойному и организованному отдыху. Учитывая изменения в графике, важно заблаговременно подготовиться к новогоднему периоду, чтобы избежать последних подготовок и суеты.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец