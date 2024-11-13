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Выходные поменяли из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут прежними

В преддверии встречи Нового 2025 года, жителей ...

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В преддверии встречи Нового 2025 года, жителей России ожидает обновлённый календарь рабочих и выходных дней.

В этом году продолжительность новогодних каникул увеличится до 11 дней, начиная с 29 декабря 2024 года и заканчивая 8 января 2025 года. Такая возможность появилась благодаря переносу выходных: суббота 4 января теперь отмечается 2 мая, а воскресенье 5 января перенесено на 31 декабря.

Шестидневная рабочая неделя перед праздниками

Декабрь 2024 года принесёт россиянам шестидневную рабочую неделю с 23 по 28 декабря. Это решение было принято для того, чтобы граждане могли в полной мере насладиться предстоящими праздниками без перерыва на работу. Эта мера направлена на компенсацию дополнительных выходных дней на начало января.

Цели изменений в календаре

Корректировка графика рабочих дней нацелена на то, чтобы максимально оптимизировать рабочее время и дать возможность каждому полноценно отметить такие важные праздники, как Новый год и Рождество. Такой подход позволяет людям заранее спланировать свои дела и обеспечить беззаботное проведение праздников.

Планирование на предстоящие праздники

Предварительное планирование – ключ к спокойному и организованному отдыху. Учитывая изменения в графике, важно заблаговременно подготовиться к новогоднему периоду, чтобы избежать последних подготовок и суеты.

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