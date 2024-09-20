Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Выходные переносят из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

В ответ на многочисленные обращения граждан о н...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В ответ на многочисленные обращения граждан о необходимости налаживания баланса между профессиональной деятельностью и личным временем, Министерство труда РФ объявило о введении нововведений в календарь дней отдыха и праздников на ближайшие два года, целящихся в повышении благополучия общества.

Удлинение новогодних выходных

Среди значительных нововведений — увеличение срока новогодних каникул в следующем году. Теперь они начнутся 29 декабря 2024 года и завершатся 8 января 2025 года, что даст россиянам шанс на более долгий и качественный отдых, полное погружение в праздничную атмосферу и лучшую подготовку к предстоящему трудовому году.

Двухфазное празднование мая

Майские праздники теперь будут проходить в две фазы: первая — с 1 по 4 мая, вторая — с 8 по 11 мая. Такое разбиение даст возможность населению более рационально распределять своё время между отдыхом и участием в государственных и народных мероприятиях, посвященных Дню весны и труда, а также Дню Победы.

Введение дополнительного выходного

Нововведением также станет добавление 31 декабря в список официальных дней отдыха уже в следующем году. Это позволит россиянам более спокойно подготовиться к встрече Нового года, минимизировав предпраздничную суету и рабочие обязанности.

Положительные перспективы для общества

Планируемые корректировки направлены на оптимизацию планирования отдыха и рабочего времени среди населения. Ожидается, что благодаря этим изменениям улучшится общее самочувствие граждан, их способность к восстановлению после рабочих нагрузок.

Повышение качества жизни

Инициативы по изменению расписания выходных и праздничных дней нашли широкую поддержку среди населения. Предполагается, что новая система окажет благотворное воздействие на продуктивность труда и общее качество жизни, обеспечивая гражданам возможность для более полноценного отдыха и эффективного восстановления.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Интересное в Казани

5 часов назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

сколько стоит удаление грибка плесени

Новости Татарстана

день назад

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Новости России

3 дня назад

T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию

где можно сделать медицинский педикюр в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

18 сентября умерла заслуженная артистка Татарстана 55-летняя Зуля Камалова

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане похолодает до -3 градусов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 21 сентября ожидается дождь

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Переведенцев назвал причину аномально теплого сентября в РТ

Новости Казани

день назад

В метро Казани возобновили движение поездов после гибели женщины
Лонгриды
16 минут назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане псевдосотрудники «Энергосбыта» обманули 74-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

день назад

Предприятия малого бизнеса предпочитают приобретать коммерческую недвижимость в готовых объектах

Новости Казани

4 часа назад

В Казани нашли еще 16 нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

5 часов назад

В 3 районах Татарстана сменили глав
На улице Рихарда Зорге появился мурал
Новости Казани
5 часов назад

На улице Рихарда Зорге появился мурал

Новости Казани

5 часов назад

В Казани с 20 по 21 сентября ограничат продажу алкоголя

Новости Казани

6 часов назад

Милорад Додик приедет на саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанцу грозит уголовка за дискредитацию ВС РФ
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь
Челнинка потеряла ребёнка из-за халатности челн...
Новости Татарстана
10 часов назад

Челнинка потеряла ребёнка из-за халатности челнинских врачей и оказалась права