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«Выходные перенесут». Жителей России обескуражили новым решением по майским праздникам

В России планируются изменения в календаре майских праздников.

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В России планируются изменения в календаре майских праздников на следующий год. Ожидается, что будут проведены изменения в расписании выходных дней, с целью создания длинного отпуска во время весенних каникул. Согласно информации от PRIMPRESS, в первой половине мая будут внесены следующие изменения.

Эксперты в сфере труда уточнили, что изменения коснутся 2025 года. Проект по пересмотру майских праздников был утвержден правительством в прошлом году, и на данный момент ведется работа над актуализацией календаря с учетом новых предложений.

В текущем проекте предусматривается перемещение некоторых выходных дней из зимнего периода, в частности, дней с 1 по 7 января, которые являются праздничными по Трудовому кодексу. Если эти дни приходятся на выходные, они могут быть перенесены для создания дополнительных выходных в другое время.

Согласно планам, выходной день с субботы, 4 января, будет перенесен на пятницу, 2 мая. Это означает, что майские праздники начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая. Через неделю у россиян будет еще три дня отдыха подряд: с 9 по 11 мая, общая продолжительность майских каникул составит семь дней. Ожидается, что эти изменения будут окончательно утверждены Правительством к концу текущего года.

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