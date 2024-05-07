В России объявлены изменения в графике майских праздников на год вперед.

Планируются изменения в выходные дни, направленные на создание прерывистых отпускных дней весной. Согласно данным от PRIMPRESS, в первой половине мая предполагаются следующие изменения.

Эксперты в сфере труда уточнили, что планы по пересмотру календаря касаются 2025 года. Проект изменения майских праздников был утвержден правительством в прошлом году, а текущий календарный проект находится в стадии разработки, включая новые концепции.

В настоящем проекте предполагается перемещение некоторых выходных из зимнего периода. В частности, это относится к дням с 1 по 7 января, которые обычно считаются праздниками по Трудовому кодексу. Если эти дни приходятся на выходные дни, возможен их перенос, чтобы создать дополнительные выходные в другое время.

В планах на этот раз предусмотрен перенос выходного дня с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая. Это означает, что майские праздники начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая включительно. Далее, через неделю, россияне смогут отдохнуть еще три дня подряд: с 9 по 11 мая, обеспечив всего семь дней майских каникул в следующем году. Окончательное утверждение этих изменений ожидается к концу лета или осени текущего года Правительством.