Выходные перенесут: россиян огорошили изменениями по новогодним праздникам

Российскому населению были объявлены о предстоящих изменениях в графике праздничных отработанных дней во время Новогодних праздников. Часть отдыха будет перераспределена на более поздние месяцы, с целью оптимизации графика работы. В результате работники ожидают еще более продолжительный период отдыха, как сообщила юрист Ирина Сивакова, утверждающая, что после принятия решения правительством был окончательно установлен график работы на предстоящий период праздников в конце текущего и начале следующего года, с внесением ряда изменений в дни работы и отдыха. Некоторые новогодние выходные будут перенесены на следующий 2024 год.

Из сообщения следует, что нынешние новогодние выходные будут продлены на десять дней подряд, начиная с 30 декабря 2023 года и заканчивая 8 января 2024 года включительно, при этом возвращение к рабочим будням запланировано на вторник, 9 января.