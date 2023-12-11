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Выходные перенесут: россиян огорошили изменениями по новогодним праздникам

Выходные перенесут: россиян огорошили изменениями по новогодним праздникам

w-dog.ru

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Российскому населению были объявлены о предстоящих изменениях в графике праздничных отработанных дней во время Новогодних праздников. Часть отдыха будет перераспределена на более поздние месяцы, с целью оптимизации графика работы. В результате работники ожидают еще более продолжительный период отдыха, как сообщила юрист Ирина Сивакова, утверждающая, что после принятия решения правительством был окончательно установлен график работы на предстоящий период праздников в конце текущего и начале следующего года, с внесением ряда изменений в дни работы и отдыха. Некоторые новогодние выходные будут перенесены на следующий 2024 год.

Из сообщения следует, что нынешние новогодние выходные будут продлены на десять дней подряд, начиная с 30 декабря 2023 года и заканчивая 8 января 2024 года включительно, при этом возвращение к рабочим будням запланировано на вторник, 9 января.

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