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· Ульяна Сенько

Выходные перенесли — того требует ситуация в стране: в майские праздники внезапно внесли изменения

Выходные перенесли — того требует ситуация в стране: в майские праздники внезапно внесли изменения

bangkokbook.ru

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Правительство РФ внесло корректировки в календарь майских праздников, обеспечивая гражданам дополнительные дни для отдыха в весенний период.

Изменения затронули распределение выходных дней, создавая более длительные периоды отдыха.

Перераспределенный график предусматривает перенос выходного дня с 27 на 29 апреля, превращая этот понедельник в дополнительный день отдыха. Также, выходной день 30 апреля был перемещен со 2 ноября, а 10 мая стал нерабочим днем, перенося рабочий день с 6 января.

В результате, праздничные дни в мае начинаются 28 апреля и продолжаются до 1 мая, включая День труда. После короткого рабочего промежутка, следует второй цикл праздничных дней, начиная с 4 мая и заканчивая 12 мая, где включен и День Победы 9 мая.

Это решение дарит россиянам возможность продлить свой весенний отпуск и насладиться приятной погодой. Однако необходимо учитывать, что в разных организациях могут быть установлены свои правила относительно рабочих и выходных дней, поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с графиком работы в своей компании.

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