Выходные перенесли — того требует ситуация в стране: в майские праздники резко внесли изменения

В текущем году произошли корректировки в календаре майских праздничных дней для россиян, включая перемещение некоторых выходных.

Например, отдых, запланированный на 27 апреля, теперь перенесен на 29 апреля, что делает этот понедельник выходным. А 30 апреля, вторник, станет днем отдыха взамен 2 ноября, а 10 мая, пятница, также будет нерабочим, замещая 6 января.

Теперь график майских праздников выглядит следующим образом: отдых начинается 28 апреля и продолжается до 1 мая, включая празднование Дня труда. Затем после двух рабочих дней последует вторая порция праздничных дней, начиная с 4 мая и заканчивая 12 мая, включая День Победы 9 мая и перенесенный выходной 10 мая.

Эти изменения предоставляют возможность гражданам России оптимизировать свои планы на май. Важно, чтобы каждый работник уточнил у своего работодателя точные даты нерабочих дней, поскольку организации могут устанавливать индивидуальные графики работы.