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· Ульяна Сенько

Выходные перенесли — того требует ситуация в стране: в майские каникулы резко внесли изменения

Выходные перенесли — того требует ситуация в стране: в майские каникулы резко внесли изменения

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Российское правительство анонсировало изменения в календаре майских праздников 2024 года, позволяя гражданам насладиться более продолжительным весенним отпуском.

Эти корректировки касаются переноса определенных выходных дней для создания длинных праздничных периодов.

В соответствии с обновленным производственным календарем, выходной, запланированный на субботу 27 апреля, будет перенесен на понедельник 29 апреля, обеспечивая дополнительный день отдыха. Также, выходной день с 30 апреля, перемещенный со 2 ноября, и день с 10 мая, перенесенный с 6 января, обеспечат продолжительные майские выходные.

Майские праздники теперь будут разделены на два основных периода:

  • Первая фаза праздников включает в себя дни с 28 апреля по 1 мая, когда россияне отметят День труда.
  • Вторая фаза начнется с 4 мая и продлится до 12 мая, включая празднование Дня Победы 9 мая.

Эти изменения предоставляют гражданам России уникальную возможность устроить длительный весенний отдых, позволяя отвлечься от повседневной рутины и насладиться временем с семьей или для личного отдыха. Однако, важно помнить, что индивидуальные графики работы могут варьироваться, поэтому рекомендуется заранее уточнить даты нерабочих дней у своего работодателя.

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