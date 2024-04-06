«Выходные перенесли из-за ситуации в стране»: майские каникулы пройдут с изменениями

В 2024 году российское правительство внесло коррективы в график майских выходных, изменяя обычное расписание.

Теперь выходной, намеченный на 27 апреля, перенесен на 29 апреля, создавая дополнительный день отдыха. Дополнительно, 30 апреля и 10 мая объявлены нерабочими днями, заменяя рабочие дни 2 ноября и 6 января соответственно.

Праздничные дни в мае теперь разделены на две основные части:

Первая часть начинается 28 апреля и продолжается до 1 мая, включая отмечание Дня труда.Вторая часть праздников охватывает 4, 5, 9 (День Победы), 10, 11 и 12 мая.

Это изменение позволяет жителям России планировать более продолжительный отдых в мае, проводить время с семьей или заниматься личными делами. Все же, важно помнить, что конкретные графики могут варьироваться в зависимости от места работы, поэтому следует свериться с работодателем относительно точных дат выходных.