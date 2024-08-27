«Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране»: в РФ в новогодние праздники 2024-2025 внесли существенные изменения

Россияне встретят изменения в календаре праздничных и выходных дней в 2025 году. Министерство труда России предложило новую структуру праздничных дней, которая призвана оптимизировать отдых граждан и улучшить их рабочий график.

Расширение новогодних каникул

Одним из значительных изменений станет удлинение новогодних каникул. По новому предложению, праздничные дни начнутся 29 декабря и продолжатся до 8 января. Включение 31 декабря в список официальных выходных дней станет приятным бонусом для многих, кто привык проводить это время в кругу семьи и друзей.

Майские праздники

Традиционные майские праздники также претерпят изменения. В 2025 году их планируется отмечать дважды: с 1 по 4 мая и снова с 8 по 11 мая. Это решение позволит россиянам насладиться весенней погодой и провести больше времени на отдыхе.

Другие праздничные дни в 2025 году

В дополнение к новогодним и майским праздникам, Министерство труда установило дополнительные праздничные дни в следующем году:

С 22 по 23 февраля

С 8 по 9 марта

С 12 по 15 июня

Со 2 по 4 ноября

31 декабря

Планы на грядущие два года

На период с 2025 по 2026 годы также запланированы изменения. Праздничные дни начнутся 31 декабря 2025 года и продолжатся до 8 января 2026 года, обеспечивая продолжительный период для новогодних и рождественских торжеств.

Перенос выходных

Минтруд предлагает переносить некоторые выходные дни, чтобы максимизировать продолжительность непрерывного отдыха. Эта мера нацелена на создание более гибкого и эффективного распределения рабочего времени и отдыха.

Эти предложения Министерства труда направлены на то, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью, давая гражданам больше возможностей для отдыха и восстановления. Предстоящие изменения в календаре праздников ожидаются с интересом и одобрением многих, кто ценит время, проведенное вне работы.

