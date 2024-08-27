Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране»: в РФ в новогодние праздники 2024-2025 внесли существенные изменения

Россияне встретят изменения в календаре праздни...

mur-mur.top

Подписаться в Telegram

Россияне встретят изменения в календаре праздничных и выходных дней в 2025 году. Министерство труда России предложило новую структуру праздничных дней, которая призвана оптимизировать отдых граждан и улучшить их рабочий график.

Расширение новогодних каникул

Одним из значительных изменений станет удлинение новогодних каникул. По новому предложению, праздничные дни начнутся 29 декабря и продолжатся до 8 января. Включение 31 декабря в список официальных выходных дней станет приятным бонусом для многих, кто привык проводить это время в кругу семьи и друзей.

Майские праздники

Традиционные майские праздники также претерпят изменения. В 2025 году их планируется отмечать дважды: с 1 по 4 мая и снова с 8 по 11 мая. Это решение позволит россиянам насладиться весенней погодой и провести больше времени на отдыхе.

Другие праздничные дни в 2025 году

В дополнение к новогодним и майским праздникам, Министерство труда установило дополнительные праздничные дни в следующем году:

  • С 22 по 23 февраля
  • С 8 по 9 марта
  • С 12 по 15 июня
  • Со 2 по 4 ноября
  • 31 декабря

Планы на грядущие два года

На период с 2025 по 2026 годы также запланированы изменения. Праздничные дни начнутся 31 декабря 2025 года и продолжатся до 8 января 2026 года, обеспечивая продолжительный период для новогодних и рождественских торжеств.

Перенос выходных

Минтруд предлагает переносить некоторые выходные дни, чтобы максимизировать продолжительность непрерывного отдыха. Эта мера нацелена на создание более гибкого и эффективного распределения рабочего времени и отдыха.

Эти предложения Министерства труда направлены на то, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью, давая гражданам больше возможностей для отдыха и восстановления. Предстоящие изменения в календаре праздников ожидаются с интересом и одобрением многих, кто ценит время, проведенное вне работы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Интересное в Казани

3 часа назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани

дезинфекция барьер от тараканов в квартире. отзывы.

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

обучение word в Санкт-Петербурге

Новости Казани

21 час назад

В КФУ рассказали, чем опасна тля

Новости Казани

8 часов назад

В Казани плохо высказались о незаконных шлагбаумах

Новости Казани

6 часов назад

В Казани сбили мужчину, который был на электровелосипеде

Новости Казани

8 часов назад

В Казани около РКБ построят новую мечеть

Новости Татарстана

22 часа назад

Загитова заявила, что ей абсолютно безразличны слова Губерниева
Новости Казани
2 дня назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

В Казани в ночь накануне произошло ДТП с участи...

Новости Казани

3 часа назад

Здание Казанской консерватории признали культурным наследием

Интересное в Казани

день назад

Стоматолог из Египта о пациентах из Казани: почему некоторые отменяют прием к врачу-иностранцу

Новости Татарстана

4 часа назад

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за август выросла почти в 4 раза

Новости Татарстана

5 часов назад

За 2024 год в ДТП на дорогах Татарстана погибли 8 детей
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
2 дня назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

6 часов назад

Более 200 населённых пунктов РТ может затопить в паводок

Новости Казани

21 час назад

В Казани будет работать чат-бот для проверки штрафов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани отключат воду

Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
6 дней назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
2 дня назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита