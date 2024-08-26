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«Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране»: в новогодние праздники 2024-2025 внесли существенные изменения

Россияне могут ожидать изменений в календаре пр...

travelask.ru

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Россияне могут ожидать изменений в календаре праздничных дней на 2024-2025 годы, согласно новым правилам, предложенным Министерством труда.

В рамках этих изменений, россиян ждет расширенный период новогодних каникул и несколько дополнительных выходных дней в течение года.

Новогодние и рождественские каникулы

По новым правилам, празднование Нового года и Рождества в 2025 году начнется 29 декабря и продолжится до 8 января. Это предложение включает в себя инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем, что позволит гражданам подготовиться к встрече Нового года без спешки.

Майские праздники

Майские праздники также претерпят изменения: теперь они будут отмечаться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это решение направлено на создание более удобного и продолжительного отдыха, который даст возможность россиянам полноценно отметить весенние праздники.

Другие праздничные дни в 2025 году

Кроме новогодних и майских праздников, календарь включает выходные дни с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября, а также 31 декабря.

Планы на 2025-2026 годы

Для перехода с 2025 на 2026 год Минтруд предлагает установить праздничные дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Это изменение предполагает перенос некоторых выходных дней, чтобы максимально увеличить длину праздничного периода.

Реакция и последствия

Эти изменения вызвали разнообразные отклики среди населения. Некоторые рады возможности провести больше времени с семьей и друзьями во время длительных праздников, в то время как другие обеспокоены возможным влиянием длинных выходных на производительность и экономическую активность.

Министерство труда ожидает, что новый праздничный календарь не только создаст комфортные условия для отдыха граждан, но и способствует лучшей работоспособности, благодаря дополнительному времени для восстановления.

Эти изменения подчеркивают стремление властей сделать график праздников более удобным и практичным, что может повлиять на общественное восприятие трудовой и личной жизни в России.

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