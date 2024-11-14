Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Выходные отменяются из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут прежними

Новогодние каникулы в России на 2024-2025 годы ...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Новогодние каникулы в России на 2024-2025 годы представляют собой значительные изменения в производственном календаре, поскольку традиционно продолжительный отдых будет сокращен.

Эти изменения связаны с новой политикой правительства, направленной на оптимизацию рабочего времени и повышение производительности труда на фоне текущих экономических и социальных вызовов.

Изменения в расписание новогодних дней отдыха

Новогодние каникулы теперь будут начинаться 29 декабря в текущем году года и продлятся до 8 января 2025 года, обеспечивая 11 дней непрерывного отдыха. Это изменение было утверждено постановлением правительства и направлено на то, чтобы дать гражданам достаточно времени для отдыха и восстановления, сохраняя при этом необходимую трудовую активность в критические рабочие дни.

Перенос выходных дней

Для компенсации выходных, приходящихся на официальные праздничные даты, были сделаны следующие переносы:

Выходной с 23 февраля переносится на 8 мая.
Выходной с 8 марта переносится на 13 июня.
Выходной с 1 ноября переносится на 3 ноября.

Какие еще праздники нас ждут в следующем году?

Помимо указанных выше дат, россияне будут отмечать следующие праздники:

1 мая — Праздник Весны и Труда.
9 мая — День Победы.
12 июня — День России.
4 ноября — День народного единства.

Рекомендации для граждан

Гражданам и работодателям рекомендуется внимательно следить за обновлениями в календаре праздничных дней, чтобы своевременно планировать отпуска и другие мероприятия. Планирование в соответствии с новыми датами поможет избежать недоразумений и способствует более эффективной организации как рабочего, так и праздничного времени.

Эти изменения в календаре праздничных дней отражают стремление правительства к более рациональному распределению рабочего времени среди населения, что, по мнению экспертов, должно способствовать повышению общей производительности труда и улучшению качества жизни граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Минтранс РТ прокомментировал цену на проезд по Вознесенскому тракту

Новости Татарстана

23 часа назад

Чемпионат России по парению пройдет в Нижнекамских Термах! Ведущая мероприятия - Анфиса Чехова

какие запахи ненавидят тараканы

Новости Казани

6 часов назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о жуткой смерти казанца

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

каменщики требуются в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка влетела в опору контактной сети, дорога перекрыта

Новости Казани

день назад

В ГАИ прокомментировали ЧП на Танковой

Новости Татарстана

8 часов назад

Роллы в Татарстане оказались опасны

Новости Казани

10 часов назад

Водитель Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и заставлял себя трогать
Новости Казани
11 часов назад

В Казани уже начали заливать каток

Кроме того, лед уже начал появляться в п. Дербышки

Новости Татарстана

5 часов назад

Хозяина базы, с которой сбежали собаки и загрызли женщину, отправили под арест

Интересное в Казани

6 часов назад

Ко дню матери: сотрудники редакции делятся сокровенными воспоминаниями и рецептами любимых блюд от своих мам

Новости Татарстана

7 часов назад

Прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку

Новости Татарстана

8 часов назад

Из-за аварии Альметьевск остался без воды
Челнинка отдала более 1,1 млн рублей экстрасенс...
Новости Татарстана
4 часа назад

Челнинка отдала более 1,1 млн рублей экстрасенсам для снятия порчи

Новости Татарстана

8 часов назад

Главой ЗАГСа РТ стала Эльвира Ахметова

Новости Татарстана

11 часов назад

На трассе М7 «Волга» между Казанью и Челнов фура вылетела на встречку

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане ожидается +3 градуса
Скучать не придется: редакция собрала гид по ра...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани