Выходные меняют из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России продлило новогодние каникулы на 2025 год: отдых для граждан начнется с 29 декабря 2024 года и продлится до 8 января 2025 года.

Это изменение позволит россиянам не только встретить Новый год, но и качественно отдохнуть перед возвращением к работе, что, по мнению Минтруда, положительно скажется на их работоспособности и общем самочувствии.

Продленные новогодние каникулы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года предоставят россиянам больше времени для отдыха и активного времяпрепровождения. Однако важно помнить о технике безопасности, особенно если каникулы будут включать поездки, прогулки на свежем воздухе и активные зимние развлечения.

Основные рекомендации по технике безопасности на новогодних каникулах:

На льду и при катании:

Выбирайте только проверенные катки и замерзшие водоемы, разрешенные для массового катания. Не выходите на неокрепший лед, особенно при перепадах температур.Надевайте защитные аксессуары (шлем, налокотники) при катании на коньках, санках и лыжах, особенно детям.

Безопасность в горах и на склонах:

Выбирайте трассы, соответствующие вашему уровню подготовки. Не выезжайте на сложные склоны без опыта и защитного снаряжения.Придерживайтесь правил поведения на горнолыжных курортах, обращайте внимание на знаки и разметку.

Пиротехника и фейерверки:

Запускать фейерверки следует только в специально отведенных местах и строго по инструкции.Держите детей на безопасном расстоянии и не разрешайте им использовать пиротехнические изделия самостоятельно.

На дороге:

В условиях гололеда и снегопада передвигайтесь аккуратно, соблюдая дистанцию и избегая резких маневров.При поездках на дачу или в загородные дома будьте готовы к переменчивым погодным условиям и возьмите с собой запасное топливо, тёплую одежду и снежные лопаты.

Домашние праздники и здоровье:

Соблюдайте осторожность при приготовлении еды, особенно при использовании открытого огня, электроприборов и ножей.Избегайте чрезмерного употребления алкоголя, особенно на открытом воздухе, где в холодное время риск обморожения возрастает.

Соблюдение техники безопасности сделает праздники более спокойными и безопасными, а продленные каникулы помогут провести время с удовольствием и без лишних рисков для здоровья.

